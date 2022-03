HEA! Mollen net feilich foar Bennie

De boeren binne wiis mei syn wurk, want mollen "meitsje de hiele seadde stikken" neffens Bennie. De deade moltsjes wiene moai boartersguod foar hûn Thirza. Yntusken is de hûn der net mear, de mollefanger sels is noch wol aktyf. By syn hûs hat hy ferskate fallen stean. Op it stuit is it lykwols te wiet om de bisten te fangen: de rillen steane fol wetter.