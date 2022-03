Programmapresintaasje Arcadia by it reuzerêd yn Ljouwert: "Alles draait wer"

Arcadia is in soarte fan opfolger fan kulturele haadstêd: om de trije jier sil der in saneamde kulturele manifestaasje yn Fryslân plakfine. Dit jier set it útein op 6 maaie: hûndert dagen lang is der protte te belibjen op it mêd fan kultuer. "Alles draait wer", sizze se by Arcadia, en dêr stiet it reuzerêd symboal foar.

Kulturele Haadstêd

It kuierjende bosk dat fan 7 maaie ôf yn Ljouwert komt, waard earder al oankundige. Artistyk lieder Sjoerd Bootsma lit lykwols witte dat der noch folle mear op it programma stiet: "Er zijn veel grote locatievoorstellingen, van voorstellingen op het Murnser Klif tot in de Sluisfabriek in Drachten, en tot in een rijdende vrachtwagen rondom Leeuwarden."

Bootsma: "We hebben veel projecten waar jongeren in meedoen en die door jongeren zelf gemaakt worden. Er doen ongelooflijk veel mensen aan mee om het tot een succes te maken."