LIVE: Hurdfytskoers Bloeizone Fryslân Tour

Fryslân is de kommende dagen it 'episintrum' fan twa ynternasjonale hurdfytseveneminten. Neist de Bloeizone Fryslân Tour foar froulju giet it om de Visit Friesland Elfsteden Race foar manlju, dy't snein ferriden wurdt.

Live op telefyzje

Omrop Fryslân sil alle wedstriden live útstjoere op telefyzje. De útstjoeringen bestean út in start fan sa'n 10 minuten, mei dêryn ferskate ynterviews. Dêrnei is it ferfolch fan de wedstriid live te folgjen.