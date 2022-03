Bloeizone Fryslân Tour is "een lange commercial voor de provincie"

Njonken de Bloeizone Fryslân Tour sil der dizze wike ek in hurdfytswedstriid foar manlju ferriden wurde yn ús provinsje. De Visit Friesland Elfsteden Race is de earste ynternasjonale hurdfytswedstriid foar manlju yn Fryslân yn rom tsien jier. De Elfsteden Race sil takom snein plakhawwe.

Grutte ronde

Beide wedstriden binne trouwens noch mar in beskieden ôfspegeling fan de ambysjes dy 't Fryslân koesteret. Jierren lyn waard út Deputearre Steaten wei de winsk útsprutsen om op termyn ien fan de trije grutte hurdfytsrondes nei Fryslân te heljen. Dat soe nammentlik in grutte promosjonele en ekonomyske wearde hawwe foar de provinsje.

Ofrûne jier lobbyde de provinsje noch by de direksje fan de Giro d'Italia om de start fan dy hurdfytskoers yn de kommende jierren nei Frylslân te krijen. Dochs is it de provinsje noch hieltyd net slagge om in etappe fan ien fan de grutste hurdfytswedstriden op de wrâld binnen te heljen.

Ynternasjonaal publyk

Yn de ôfrûne jierren hawwe lytsere koersen ús provinsje wol oandien. It giet dan bygelyks om de Benelux Tour dy't yn 2021 in etappe toch it noardeasten fan Fryslân hie. Troch de hurde wyn ûntstie der doe in spektakulêre etappe, dy't ek noch ynternasjonaal útstjoerd waard op Eurosport.

Dat lêste wie ien fan de redenen wêrom't Merk Fryslân him as sponsor ferbûn hat oan de twa koersen fan dizze wike. "Ze vliegen met helikopters over Fryslân om de koers zo goed mogelijk in beeld te brengen. Eigenlijk is het een lange commercial voor de provincie", seit Bouke Kors fan Merk Fryslân.