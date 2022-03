Haulerwyksters skriuwe polityk om ergerlike klinkers Norgerwei

"Ik wenje hjir net mear sa noflik", seit Henk Beijert. Syn hûs stiet krekt op de râne fan it doarp, by it komboerd. It is ek it plak dêr't de asfaltdyk ophâldt en oergiet yn klinkers. "Der sit in râne by dy oergong. Dat soarget foar de trillingen en foar oerlêst", fertelt Beijert. "It is ea betocht om de snelheid der út te heljen mar dat slagget net."

Bûten it doarp meie je 60, as je it boerd foarby binne is de maksimumsnelheid 30. "Der is hast net ien dy't 'm dêr oan hâldt", jout Beijert oan.

Hantekeningen sammelje

Beijert hat mei trije oaren út de strjitte op 'en paad west om hantekeningen te sammeljen. Om de gemeenteried te oertsjûgjen de dyk oan te pakken. Fan de hast 100 omwenners hat twa tredde de petysje ûndertekene.

De oanwenjenden wolle dat de gemeente yn aksje komt. Beijert: "Wat wy wolle is simpel: 500 meter asfalt. En krekt wat fierderop in sebrapaad foar de bern sa't dy feilich oerstekke kinne."