Lêste ynbring foar plannen âlde Cambuurstadion: "It fjild noch fiele"

Postma ferwachtet gjin grutte feroaringen oan it plan foar in park mei huzen, foardat it nei de gemeenteried kin. De wenten om it fjild lûke neffens Postma de measte oandacht. "It postuer fan wat no it Cambuurstadion is, dêr't minsken aanst fan sizze kinne: 'ik wenje yn it stadion'. Dy fiele it fjild en de middenstip bliuwt dêr werom te finen."