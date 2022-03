WK sprint gjin neigesetsje foar Kok en De Jong: "Hjir wolst prestearje"

Lykas twa jier lyn is it Noarske Hamar it toaniel fan it WK sprint en allround. Dêr is it, yn tsjinstelling ta Fryslân, echt winterwaar. "It is glêd bûten, dus it is oppasse dat we ússels net blessearje", sizze Femke Kok en Michelle de Jong.

Mar in wike thús west

Ferline wike moandei kamen Kok en De Jong werom út Peking. Ofrûne moandei sieten se alwer yn it fleantúch nei Noarwegen. Se hawwe dus in wike thús west tuskentroch. "Dat is natuurlijk niet veel", fynt De Jong.

"Je zou iets langer thuis willen zijn, maar het is wel een heel mooi vooruitzicht dat we een WK sprint hebben. En er mag weer publiek komen, dat geeft weer een kick", seit de 22-jierrige reedrydster.

De Olympyske Spelen wie dit seizoen it grutte doel, mar dat betsjut net dat se it WK sprint as in neigesetsje sjogge, fertelt Kok. "De Spelen is it toernoai dêr'tst it hiele seizoen nei tawurkest. Dit komt der by. Mar hjir wolst ek prestearje en goed yn foarm wêze. It hat wol in oare oanrin as by de Spelen."