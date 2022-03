Noardeast-Fryslân: Komt Holwert oan See mei help gemeente fan de grûn?

In miljoeneprojekt moat derfoar soargje dat it doarp Holwert wer oan de see te lizzen komt. Dat betocht in tal bewenners fan it doarp yn 2012. Se wolle sa meardere problemen yn ien klap oplosse. It moat ûnder oare soargje foar toerisme en wurkgelegenheid wêrtroch't de krimp yn de regio ôfnimme sil.

In protte jild foar de begrutting is al binnenhelle. Ferskate partijen wolle deryn ynvestearje. De gemeente hat ek 5 miljoen reservearre foar it projekt. Mar yn oktober 2021 ferskynde in rapport dat de helberens fan it projekt yn twivel luts.

Sa soe ûnder oare slyk yn de fargeul nei It Amelân lizzen bliuwe kinne. Dêrtroch falle de ûnderhâldskosten folle heger út. Op it stuit wurdt opnij ûndersyk dien nei de helberens en eventuele alternativen.

Net mear as 5 miljoen

De measte ferkiesbere partijen stelle foar de útkomsten fan dat nije ûndersyk ôf te wachtsjen. S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) seit dat se nei dat earste rapport wol wat foarsichtiger wurden binne. De partij wol net mear as de begrutte 5 miljoen yn it projekt stekke.

Fierder steane se der by S!N fjouwerkant efter: "We tinke echt dat it in goede tafoeging oan Holwert wêze kin", seit listlûker Jouke Douwe de Vries.

FNP, CDA en PvdA bliuwe ek by de ienmalige ynvestearring fan 5 miljoen. "It is in moai projekt fan de mienskip út, mar mear kinne we ienfâldichwei net betelje as gemeente", seit listlûker Geertje Schoorstra-Boeienga fan it CDA.