Fryske kompaan yn mûlkapkedeal noch fêst, Sywert van Lienden wol frij

Van Lienden waard moandei oanholden troch de fiskale opspoaringstsjinst FIOD, mar is wer frijlitten. Dat hat it Iepenbier Ministearje bekend makke. De oare twa fertochten sitte noch op it plysjeburo.

Strafrjochtlik ûndersyk

It trijetal is oanholden yn it strafrjochtlik ûndersyk nei de mûlkapkesdeal fan de troch har opsette Stichting Hulptroepen Alliantie mei it ministearje fan Folkssûnens. Van Gestel, Van Lienden en Bernd Damme hawwe miljoenen euro's fertsjinne mei it leverjen fan medyske helpmiddels. Dat wylst sy kear op kear seine it ûnbaatsuchtich te dwaan en gjin winst te meitsjen.

Uteinlik hat útstjoerburo Randstad oanjefte dien, om't it personiel levere hie en him besoademitere fielt troch de stichting.

Sa twittere Van Gestel yn 2020 oer it leverjen fan mûlkapkes: