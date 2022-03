'Toeristyske Oerstappunten' op hieltyd mear plakken yn Fryslân te sjen

It oarspronklike plan wie dat de punten allegearre oan de ein fan dit jier klear wêze soene, mar der is dochs mear tiid nedich. Op dit stuit binne der tolve.

Pylders koste tiid

"Het duurt wel even voor je alle partijen op elkaar hebt afgestemd. Op de zuil zelf staan achtergrondinformatie over het gebied, routes en een gedicht van een dichter uit de buurt", leit Touwen út. Dat kostet in soad ôfstimtiid, want guon gemeenten wolle der in bankje, wettertaappunt of fytslaadpunt by.

De bedoeling is no dat it projekt yn de rin fan 2023 klear is. Dochs hat neffens Touwen al wol bliken dien dat it in sukses is. "We horen van de regio's waar de zuilen staan dat het gebruikt wordt. Mensen vinden het prettig om in zo'n netwerk te stappen. Voor de regio's is het erg leuk, want zijn krijgen gasten over de vloer die hun gebieden komen verkennen."