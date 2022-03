Wethâlder Ljouwert: "Autolije binnenstêd freget om kamera-tafersjoch"

By de yngong fan de Eewal steane buorden dy't it autoferbod oanjouwe en hanthavening skriuwt ek boeten foar auto's. Mar de maatregels lykje net te helpen. Kamera's dy't nûmerbuorden scanne en 24 oeren deis aktyf binne, soene in oplossing biede moatte.

Ek binnenstêdsmanager Hayo Galema pleite dêr al foar, hy sei earder oer kamera-tafersjoch: "Dat is een waterdichte handhaving, dan kan het werken."

Oan in nij kolleezje

Takom wike wol gemeente Ljouwert de maatregels evaluearje. In mearderheid liket foar it ophingjen fan kamera's, mar it kin noch wol efkes duorje foar't it safier is. Ek fanwegen de ferkiezingen dy't der oan komme. Kamera's binne oan in nij kolleezje en in nije gemeenteried.