Fan tsjerken oant skoallen: rûnom omtinken en aksjes foar Oekraïne

Op de sechsde dei fan de oarloch yn Oekraïne komme oeral yn de provinsje tsjerken yn aksje. Net allinne om te bidden, mar ek om te wurkjen oan it sammeljen fan helpguod, jild en opfang. Oan de ein fan de middei waarden massaal de tsjerkeklokken let, út solidêrens mei Oekraïne.

Bysûnder is dat der yn Himmelum in Russysk-Ortodoksk kleaster is, mei likegoed Russyske as Oekraynske leauwenden. Dêr wolle sy mei-inoar bidde: it kleaster wol frede yn Oekraïne en in ein oan it oarlochsgeweld.

Ora et labora

Woansdei kaam it regionaal bestjoer fan de Protestantse Kerk in Nederland yn Fryslân byinoar om oer de situaasje yn Oekraïne te praten.

Klassisdûmny Wim Beekman leit út dat it om 'ora et labora' draait. "Dat is het altijd geweest in de kerk. Als je bidt, dan moet je ook wat doen. Het helpen is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, daarom bidden we ook met elkaar dat we het niet alleen hoeven doen. En dat we daarin door de lieve Heer geholpen worden."