Yngong en ritueel reinigingshúske Joadsk begraafplak yn Ljouwert wurde opknapt

Foar de restauraasjes hat it Ryk 10.000 euro beskikber steld. It jild sil benammen brûkt wurde foar de fernijing fan de yngong en it saneamde 'metahear'-hûs dêr't de lichems yn it ferline ritueel reinige waarden.

Joadske grêven meie net romme wurde

Foar de Joadske mienskip is it begraafplak oan de Jelsumerstrjitte tige wichtich. "Wij ruimen de graven niet. We hebben eeuwige rust. Daarom is deze plek zo belangrijk", fertelt Avraham Schabbing, siktaris fan de Joadske gemeente yn Ljouwert.