Operaasje moat neiteam fan Appelskeaster oeriik bewarje foar de takomst

De 'donorbeammen' komme freed. "Dat is woartelguod, dy kinne moai yn in pot om it yn de gaten te hâlden. Sadra't ik se binnen krij, sil ik se der op sette. It intsjen bart net faak by ikebeammen, want iken fermearderje harren mei ikels en dat sieddet wol maklik."

Kâns fan slagjen noch ûnwis

Oft it slagget, is noch ûnwis. "It hinget fan safolle faktoaren ôf, dus wy moatte it besjen. De kâns fan slagjen is wol lytser as by fruitbeammen", seit De Boer.