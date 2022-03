Te leech, ferâldere en ergerlik: Wetterskip pakt Aldegeaster kearing oan

Alle grûn wurdt oer it wetter oanfierd. "Dat is om de oerlêst tsjin te gean foar it doarp", seit Klaas van der Meulen. Hy is as útfierder belutsen by it projekt.

"It is fansels sa dat 40.000 kúb grûn in hiel soad is. As je dat yn frachtweinen kwyt moatte, dan binne dat al gau sa'n de 1.500 stiks. Dy moatte dan alle dagen op en del troch it lytse Aldegea, dat is in boarne fan argewaasje foar de doarpsbewenners."