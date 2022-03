Plan om Oekraynske flechtlingen op te fangen yn Joadske skoalle Ljouwert

De Joadske skoalle stiet op dit stuit leech en wurdt no brûkt foar allerhanne lytse dingen. De Joadske mienskip koe it gebou net mear ûnderhâlde en moast it ferkeapje. In projektûnwikkelder woe it slope om der winkels te bouwen. "Daar hebben mijn ouders voorgelegen. Zij hebben er eerst een zaak gehad, en later privé."

In reaksje fan de gemeente is der noch net, om't it noch ûndersocht wurde moat. Eventueel soe ek it Stokvis-gebou by de Singelstrjitte in opsje wêze, jout Cohen oan.