Frustraasje oer mooglik útstel WK shorttrack: "Ongelooflijk lastige zaken"

Dat de ISU it WK oerwaget út te stellen, hat te krijen mei 'de ûntwikkelingen yn de wrâld', sa skriuwt it reedrydbûn. Dêrmei doelt it op de coronapandemy en de oarloch yn Oekraïne.

Net alle riders koene nei Kanada komme, om't net alle faksins dêr akseptearre wurde. In oare lokaasje fine op sa'n koarte termyn, wie lykwols net mooglik. Trochdat de Russyske shorttrackers troch de oarloch no net meidwaan meie, kin it dochs yn Kanada plakfine. Mar mooglik no begjin april, yn stee fan 18, 19 en 20 maart.

Jeroen Otter baalt dat de ISU dit sa let bekend makket. "Ik wil duidelijkheid over wanneer het is", seit de shorttrackbûnscoach. "Nu is het gissen. Kom nou eerst eens met het concrete plan wanneer en op welke voorwaarden en dan kunnen wij een plan schrijven", is syn oprop oan de ISU.