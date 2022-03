Operaasje Fryske Flagge: Syb van der Meulen út it kâlde Kanada wei

It is glûpende kâld yn it lân dêr't Syb van der Meulen al hast 65 jier wennet: "De sinne is der noch net, mar ik tink dat we hjoed in bytsje snie krije", seit Van der Meulen, dy't hast 85 is en berne en grutbrocht waard yn Rinsumageast. It is op it stuit min tsien yn syn stêd Edmonton. De dagen dêrfoar wie it lykwols noch kâlder: doe kaam it kwik ûnder de -25.

It hat der altiten al yn sitten dat Van der Meulen nei Kanada soe. "Wy soene eartiids al gean, yn de fjirtiger jierren, mar doe waard ús mem siik. Doe gie dat net troch. Mar it jokke my altiten noch wat, in bytsje aventoer." Thús wiene se al oan it oefenjen slein mei it Ingelsk.

Earste stikje kaugom

Boppedat wiene it de Kanadezen dy't Fryslân mei befrijd ha. "Ik sil dy sneintemiddei net ferjitte dat wy befrijd waarden", seit Van der Meulen. Der waard earst noch bot fochten tusken de Dútsers en Kanadezen yn de omkriten fan it doarp, mar it wie deselde dei dat Van der Meulen syn earste stikje kaugom krige. Dat krige er fan in Kanadees, en dat sil er nea ferjitte.