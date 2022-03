Frysk helpkonvoai begeliedt mem nei grins ôf dy't dochterke út Oekraïne helje wol

Se hawwe in frou by de Poalsk-Oekraynske grins by Medyka brocht dy't har 13-jierrige dochter út it lân weihelje wol. It famke sit fêst yn de gaos op it treinstasjon fan Lviv. De heit fan it famke wist net wat er mei har oan moast omdat er fjochtsje moat yn de oarloch, fertelt Van Reenen woansdei tsjin Omrop Fryslân.