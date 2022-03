Bûtenposter sjauffeurs feroarje plannen: "Het schijnt te gevaarlijk te zijn"

Rene Noordmans en Erwin Smits, elk sjauffeur by Veenstra Reizen, binne al mear as tolve oeren ûnderweis. It doel wie om nei Medyka te riden, flak foar de grins mei Oekraïne. Dat is op de rûte nei Lviv, de grutste stêd yn West-Oekraïne.

"Maar onderweg kregen we telefoon dat dat niet door kon gaan", fertelt Smits woansdeitemoarn. "Het schijnt er te gevaarlijk te zijn, dat je de bomgeluiden aan de grens al kunt horen. De organisatie durfde het niet aan om ons door te laten rijden."

Fan Warschau nei Nederlân

De twa Fryske sjauffeurs ride no nei Warschau ta, de haadstêd fan Poalen. "Daar zijn al grote groepen mensen, die zijn daar met de trein heen gereisd vanuit Oekräine. We brengen ze van Warschau naar Nederland."

Op de dyk fernimme Smits en Noordmans noch neat fan de oarloch. "Het is heel rustig, uitzonderlijk stil zelfs", fertelt Smits. "We zien geen rare dingen."

Gjin spanning

Yn Poalen, tusken Wroclaw en Warschau, fernimme se dêrom ek noch gjin spanning. "Echt bang zijn we hier ook nog niet, we zitten een behoorlijk eind van de grens."

De bus hat plak foar 87 minsken en it is de bedoeling om safolle mooglik minsken mei te nimmen.