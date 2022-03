Stiens earet âld-ynwenner en self-made Ford-presidint 'John Dykstra'

Dijkstra waard yn 1898 berne yn in lyts hûs oan it Kleaster yn Stiens. Syn âlden emigrearren al yn 1902 út Berltsum wei nei Detroit, doe't lytse Jan fjouwer jier wie. Yn de Feriene Steaten waard syn namme feroare yn 'John Dykstra.'

Dat se yn Stiens fan him witte, komt troch in boek út 2009. "Dat is 'Gevierde Friezen in Amerika' fan Peter de Haan", fertelt Ger Boersma fan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel. "Sa kamen we him op it spoar, want we wisten it sels ek net."

"Hy hat hjir net hiel lang wenne", jout Boersma ta. "Mar hy is hjir berne. Dat is wichtich en dêrom jouwe we der omtinken oan."

Karriêre

As 15-jierrige jonge waard Dykstra learjonge yn de metaalbewurking, nei't er al it ien en oar fan syn heit leard hie. Heit Tjitte wie koperslagger. Oan de ein fan de Earste Wrâldoarloch gie John yn tsjinst en rekke er belutsen by de bou fan fleantugen.

Letter wurke er by Hudson Motor Car and General Motors, mar yn 1947 kaam Dykstra by Ford te wurkjen. Dêr klom er hieltyd mear op yn it bedriuw.

Opfolger fan McNamara

Yn 1961 waard Ford-direkteur Robert McNamara beneamd ta minister fan Definsje, wêrnei't Dykstra troch Henry Ford II frege waard om presidint-direkteur te wurden fan de Fordfabriken oer de hiele wrâld.

John Dykstra is it prototype fan in emigrant dy't ûnderoan de ljedder begûn en úteinlik in ferneamd man by in wrâldkonsern waard. Dykstra wie in self-made man.