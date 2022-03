Grutte fraach nei hurdhout troch hege gaspriis en Russyske driging

Hamsterjen wol Hanneke Jouta fan Haardhout yn Ferwert it noch net neame. Mar minsken wolle wol graach genôch op foarried hawwe. "Ja, it bart al. We hâlde dêr wol sicht op. Ik ferkeapje leaver oan tsien as oan ien. Dan ferdiel ik it leaver."

Hege enerzjyprisen

Dat wat se lizzen ha, fljocht de doar út. "Dat komt echt troch de hege prizen foar enerzjy", sei Jouta. "Dêrneist sjogge minsken ek nei de ûntwikkelingen yn it bûtenlân. Dat sil ek ynfloed ha op de prizen en dêr binne se wol benaud foar."

It gefolch fan de grutte fraach en it lege oanbod is dat ek dizze prizen tanimme.