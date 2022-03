Ljouwert: Hoe ferdielt de grutste gemeente omtinken tusken doarp en stêd?

'Tige arbeidsyntinsyf'

Yn hiel Fryslân binne der in soad nije partijen dy't meidogge oan de ferkiezingen. Mar der binne ek partijen dy't ophâlde, lykas Partij voor de Dieren yn Ljouwert. Ofrûne jierren siet Caroline de Groot foar dizze partij yn de gemeenteried. Ferline jier hat se oanjûn op te hâlden. De reden: it wurk as riedslid is neffens har tige arbeidsyntinsyf. Hoewol't sy mei in soad foldwaning weromsjocht, wiene it neffens har wol drege jierren.

Oer de rol fan de partij ôfrûne fjouwer jier seit de Groot: "We hebben vooral een aanjagende functie. Met één zetel ga je niet het beleid bepalen, maar je kunt wel andere partijen aan het denken zetten."

Bisten wurde beskerme by bouprosessen

Dat is neffens De Groot bygelyks werom te sjen yn hoe't partijen oansjogge tsjin beskerme bistesoarten. De gemeente hat it hieltyd mear yn syn belied opnaam dat bisten beskerme wurde by bouprosessen. Lykas op dit stuit it gefal is yn de Hollanderwijk, dêr't de wurksumheden oanpast wurde op de flearmûzen en fûgels dêr.

De Groot fertelt dat der sels kollegariedsleden binne dy't nei har takamen en seine: "Troch dy bin ik bewuster iten gien."

Bistewolwêzen as beliedspunt

It is no de fraach hokker partijen it bistewolwêzen as beliedspunt oernimme sille. Yn de ferkiezingsprogramma's is it benammen GrienLinks dy't him eksplisyt útsprekt foar it bistewolwêzen. De partij wol dat 'bistewolwêzen in dúdlik plak krijt yn it hanneljen fan de gemeente'.

De partij pleitet ûnder oare foar bistewolwêzen as aparte portefúlje en foar it plantsjen fan folle mear beammen en strûken yn de gemeente, bygelyks foar fûgels.

Oare partijen lykas Pvda, D66, GemeenteBelangen, ChristenUnie en FNP hawwe ek punten dy't te krijen ha mei bistewolwêzen. It giet bygelyks om it stypjen 'fan inisjativen dy't goed binne foar de oanwêzigens fan greidefûgels' (PvdA) of it ûntwikkeljen fan in plan foar bioferskaat (ChristenUnie).

Partijen as CDA, FvD, Lijst 058 en VVD hawwe yn harren programma neat eksplisyt opnaam oer bistewolwêzen.