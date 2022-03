Gjin bommen, mar beammen: protest tsjin fersmoarging en militarisme fleanbasis

De aksje is ek antymilitaristysk fan ynstek. By in oarloch is de refleks by regearingen faak om mear jild yn definsje te stekken. "Dat is eigenlijk heel eigenaardig", neffens Kuiken. "Er wordt al heel lang geld uitgegeven aan militair wapentuig. Als NAVO-landen hebben we met elkaar meer dan genoeg om elke oorlog te winnen. Waarom zou je er dan nog meer geld aan uitgeven?"

Jild nei oanpak klimaatferoaring

Kuiken wit wol in bettere bestimming foar it jild. "Het grootste probleem van dit moment is klimaatverandering. Daar moet geld heen om het op te lossen. Dat willen we op de politieke agenda krijgen."

De aksjegroep organisearret ûnder oare in stiltekuier om de fleanbasis, in betinkingsgearkomste, in klimaatblokkade en in ynformaasjejûn.