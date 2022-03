Provinsje wachtet formeel op fraach foar't it Oekraïne-aksjes koördinearret

Nettsjinsteande wol Brok wol fan syn wurdearring bliken dwaan. "It partikulier inisjatyf is prachtich. Je sille mar op de grins steane mei in pear bern en ferlet hawwe fan help, dan is alles wolkom."

Koördinearjende of fasilitearjende rol

De provinsje wol neffens de kommissaris wol in 'koördinearjende of fasilitearjende rol' spylje. "Dat is fansels hiel nommel dat minsken fan alles dwaan wolle. Mar ik tink wol dat it goed is om te sjen hoe't wy it bêste mei de koördinaasje omgean kinne. Dat klinkt wat technysk, mar it giet der om dat je de minsken ek op in adekwate en profesjonele wize in plak jaan."

Rezjygroep

Brok slút net út dat der in oerlis folget yn in ekstra rezjygroep, mei alle Fryske boargemasters. Dat moat dan mei boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren barre, dy't foarsitter is fan de Vereniging van Friese gemeenten.

Dêryn kin praat wurde oer opfangkapasiteit foar flechtlingen. Brok: "Dy aktute fraach leit der op dit stuit noch net, dat is efkes ôfwachtsjen. Mar it kin samar wêze dat wy dêr ekstra oer gearkomme moatte."