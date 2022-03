Ferkearsdeputearre Fokkens bliid mei hegere boeten

It kabinet hat it ferkearsboetestelsel op advys fan ûnder oare it Iepenbier Ministearje en it Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) oanpast. De hoop is dat it goed is foar de ferkearsfeiligens om slimmere oertrêdingen stranger te bestraffen.

Unnedich links ride giet omheech fan 150 nei 220 euro, it net ferlienen fan foarrang oan bygelyks in plysjewein giet omheech fan 250 nei 350 euro en it riden mei bern sûnder gurdle kostet net mear 150, mar 220 euro.

Telefoan yn 'e hân swierder bestraft

It fêsthâlden fan in mobile telefoan mei it autoriden kostet tenei 350 euro, yn stee fan de 250 euro dy't it wie. "Het zwaarder bestraffen van het gebruik van een telefoon achter het stuur vind ik een goede zaak, omdat het ronduit gevaarlijk is", seit Fokkens.