Klimaatferoaring en de Iselmar: partijen yn petear op spesjaal sympoasium

"It moat barre, mar it moat wol yn goed oerlis", seit Dam oer it ferheegjen fan it wetterpeil "Foar ynwenners dy't der wenje, de rekreanten dy't der sitte en de ûndernimmers, hâldt it nochal wol wat yn."

Kommende hûndert jier

Foar it behâld fan drûge fuotten sit it wetterskip ek om tafel, mar ek it agrarysk belang, de natuerbelangen en dat fan bygelyks ûndernimmers binne wichtich.

"Wy moatte each foar inoar hawwe, foar it lokale, foar de ynwenners", seit Dam. "It is hiel lestich, mar we moatte dochs sjen hoe't we mei-inoar troch de tiid komme kinne. Ik praat hjir net oer de kommende twa jier, mar oer de kommende hûndert jier", seit Dam. "It wurdt noch in hiele toer, mar we moatte it mei-inoar dwaan."