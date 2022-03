Bûtenposter bus nei Oekraïne foar flechtlingen: “Wy riede ús ta op fersleinens”

It giet om in inisjatyf fan de 22-jierrige Drachtster Ernst-Jan van Reenen. "Wy seagen it nijs en ik sei tsjin myn heit: wy moatte dochs wat dwaan foar dy minsken. Wêrom geane wy dêr net mei in toeringcar hinne, sa't der goed wat minsken mei kinne?"

Hy naam kontakt mei oaren op en sa begûn it baltsje te rôljen. Der is in ynsammelaksje opset op helpguod byinoar te krijen en in bus fan Veenstra Reizen giet dy kant op.

87 flechtlingen oppikke

"Wy ride nei Medyka, oan de Poalsk-Oekraynske grins", leit Van Reenen út. "Wy ride de hiele nacht troch en hoopje woansdeitemoarn oan te kommen." De bedoeling is om by de grins flechtlingen op te pikken.