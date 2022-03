Starum krijt nije wetterkearing: 'schansbank' fan 125 meter lang

"We zijn hier bezig om een deel van de regionale kering te verhogen en te versterken", seit Frodo Verberg, projektlieder fan Wetterskip Fryslân. "Dat gaat hier in Stavoren over ongeveer 500 meter. Het grootste gedeelte ervan, 375 meter, versterken we middels grondverhoging. Alleen hier tussen de huizen en de jachthaven is het zo smal, met grote bomen, dat de ruimte daarom te krap is om het met grond op te lossen."

Dêrom hat it wetterskip in betonnen wâl pleatst oer in breedte fan 125 meter. Dy wâl is heech genôch om takomstich heech wetter tsjin te hâlden. It boppeste part fan it betonnen gehiel bestiet út ôfwurke, betonnen blokken fan 900 kilo mei dêrtusken de houten banksitsjes.