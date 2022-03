'Scoor een boek': fuotballers moatte bern oan it lêzen krije

Der dogge yn totaal 2.500 bern yn hiel Fryslân oan mei. "Ast it net leuk fynst om te lêzen, dan is it altyd handich om in boek te pakken oer in ûnderwerp datst sels leuk fynst," seit Hailey. Sy lêst in soad yn har frije tiid. "It is ek handich om hieltyd mear te lêzen. Dus datst earst fiif minuten de dei dochst en dernei hieltyd mear. Dat is moai."

"De konkurrinsje is heech"

Der binne in soad projekten om bern oan it lêzen te krijen. Mar dochs wurdt dat hieltyd minder. De skoalle hopet dat no om te draaien. "It idee is hjir dat je prizen winne kinne en dat nimt bern toch krekt efkes wat mear mei," seit direkteur fan de skoalle Redmer Wijnsma.

"Ek dat dy fuotbalminsken as Foppe de Haan delkomme. Dat nimt dochs krekt wat mear mei as dat je tinke. Ik hoopje dan ek dat it projekt slagget. Bern moatte mear lêze, want de konkurrinsje is heech. Tink dan oan de laptop of oan de Playstation. Wy witte dat it dreech is om bern safier te krijen, mar wy hoopje dat it dochs slagget."