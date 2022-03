Snitser dûmny nei grinsgebiet foar help: "Belangrijk om in beeld te brengen"

Hoefnagel: "Ik heb ook een collega bij me die het lokale kantoor in Roemenië helpt bij het verder uitrollen van de noodhulpactie. Morgen bezoeken we een tentenkamp dat al is opgezet. We denken dat het heel belangrijk is om dat in beeld te brengen en te laten zien dat het geen abstracte situatie is, maar dat het echt gaat om mensen."

De spanningen yn Oekraïne wiene al langer te fernimmen, seit Hoefnagel, mar neffens him hie net ien ferwachte dat it sa út de hân rinne soe yn it lân. "Ook de mensen in Oekraïne en Roemenië zijn verrast over het feit dat dit conflict er nu op deze manier zo uitziet en zo breed is. Dat had niemand kunnen verwachten."

Minskehannelers

Op de kantoaren fan Dorcas yn Oekraïne sitte minsken dy't út it lân sels komme. "De partners die we hebben zijn ook partners uit Oekräine en Roemenië. Die weten waar we ons kunnen bewegen", seit Hoefnagel.

Se sille har benammen rjochtsje op de flechtlingestream, troch dizze minsken bygelyks ynformaasje te jaan. Hoefnagel: "Denk bijvoorbeeld aan het gegeven dat er mensenhandelaren actief zijn. Het is heel belangrijk om ook de jonge vrouwen te waarschuwen en voor te lichten."

Dêrneist ha de minsken ûnderdak nedich, moatte se registreard wurde en is der ferlet fan iten. "Dat zijn de plekken waar we zijn; we zullen niet bewust oorlogsgebied opzoeken. Dit is gewoon ons werk, we nemen geen onnodige risico's. Zorgen maak ik me niet, maar spannend vind ik het wel."