Plysje Ljouwert rydt man mei fjoerwapen klem op fytspaad

De bestjoerder, in 48-jierrige ynwenner fan gemeente Achtkarspelen, joech drekst ta dat hy in ûnjildich rydbewiis by him hie. Hy waard hjirfoar oanholden. De passazjier mocht útstappe en gie rinde fierder.

Doe't de plysje de auto kontrolearre, seach de plysje in kolf út in rêchsek stekken. It die bliken dat dit in hânfjoerwapen wie. Fierder waarden twa fleskes oantroffen dêr't nei alle gedachten GHB yn sit en der wie ek swier fjoerwurk. It guod is yn beslach naam en de plysje hat de fertochte ynsletten. De plysje docht no fierder ûndersyk.