See-earnen yn de Alde Feanen wer te folgjen fia in webcam

Ofrûne jier wienen de see-earnen ek al te folgjen. Yn maaie 2021 waard it sicht lykwols minder. De jonge see-earnen hienen op de lins skiten. Dit jier is de kamera dêrom mar wat heger set. It wurdt alwer de sechsde kear dat it see-earnepear briede sil yn de Alde Feanen.

Earrebarren

Ek de webcam op it earrebarrenêst yn de Alde Feanen stiet wer oan. De earrebarren binne te folgjen fia www.ooievaars.nl. De see-earnen kinst hjir folgje.