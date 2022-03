De toan fan Jan de Goot: "Humbertus"

Nou kin ik mij goed foorstelle dat d'r 'n prot fan jim nag niet wete wat ik nou presys saai. Ik herhaal 't derom even: bur-le.

Ik realiseer mij dat d'r dan bij 'n prot mînsen nag hyltyd gyn lichy brannen gaat, krekt as bij die finalist in 'De Slimste Mens.'

Burle Ik hew 't even opsocht wat d'r as betekenis bijstaat. Dut: "Brônstig loeie fan herten." Ant soafeer niks besonders. Dat is ommers de netuur. Dut doen se in paartiid. Stoer doen foor de hindes. Der komt 't op del.

Maar wer't 't mij omgaat, is dat d'r mînsen binne die't as hobby 'burlen' hewwe. Dus die't deuze herten soa goed mooglik perbere na te doen. Gaan weg, je, nou maakst ôns 'n bak wiis. Ni, echt niet, dut is ècht 'n hobby en foor 'n antal ok 'n hele serieuze, hew ik begrepen.

D'r is sels 'n NK Burlen. 'n Nederlâns Kampioenskap burlen Dan komme alle imitators bijnander en dan wort d'r bepaald wie't 't bêste burle kin.

Je souwen elk momint ferwachte dat Ralph Inbar junior tefoorskyn komme sil die't naar 't plak wiist der't de kamera ferskúld is, maar dochs is dut echt waar.

Se perbere allegaar soa dicht mooglik in 'e buurt te kommen fan 't hert Humbertus, want die skeen 't alderbêste burle te kinnen fan alle herten in heeeel Nederland. De Abe Lenstra ônder de burlende herten, sil'k maar sê.

'n Opmerklike toehoorder is't fast al opfâlen dat ik wat betreft Humbertus de ferleden tiid brúk, want Humbertus is doad. Oooohhhhh Ja, jong In 'e brônstiid het-y beliis geven motten in 'n gefecht om 'n hinde. Dat waar 'n gefecht met 'e geweien op leven en doad. Dan mot die hinde wel de Doutzen Kroes ônder de hindes weest hewwe. Sels in 'e krant worde andacht an Humbertus geven met as kop: "Ikoan fan Feluwe aindigt in restaurant." Op 'n bôrd, ja.

Werom na de burlers, of hoe't je sokke mînsen ok maar noeme. Hoe burle se dan? In 't begin fast met alleen de hannen foor de mônd, maar teugenworig brúkke se hierfoor befoorbeeld 'n koehoorn of 'n thermosfles, hoorde ik. En de mônd dus en skreeuwe maar.

En gaat de winner ok naar 't wereldkampioen burlen? Hestou dat ok opsocht? Ik hew d'r al an docht om dat te doen, maar d'r binne ok grînzen. Stel dy foor dat dut alleen in Nederland gebeurt. Je souwen je doadskame.

Ik hou nou maar op, want 't begint mij soa starigan in 'e bilg om te burrelen. Foordat je 't wete begin ik op 'e radio te burlen Dat wil ik jim niet andoen."