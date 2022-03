Opfang yn de regio? Oekraïners wolkom yn Beetstersweach

André Mintjes hat ek al kontakt mei ferskate doarpsgenoaten dy't dat ek wol wolle. Mei tsientûzenen oarlochsflechtlingen yn Europa is it iepenjen fan je hûs neffens Mintjes it bêste wat je dwaan kinne.

"Ik denk dat heel veel mensen best Oekraïners op willen vangen", seit er. "Ook als je nadenkt over de consequentie daarvan, want het kan zomaar maanden duren. Maar die mensen moeten worden opgevangen."

Dit is opfang yn de regio

Dat Oekraïne relatyf ticht by leit, spilet mei by Mintjes. "Ik vond het mooi dat onze staatssecretaris het had over opvang in de regio. En dit is onze regio. Europa is nu de regio."

Der is noch wol wat romte by Mintjes thús. "We hebben twee slaapkamers. Ik ga veel opruimwerk doen om ervoor te zorgen dat we daar twee of drie mensen op kunnen vangen. Dan kunnen we er in totaal zes hebben."