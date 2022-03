In wûnderke fan de natuer: skiep bringt twa kear lamkes yn achttjin dagen tiid

Dat it in bysûnder foarfal is, befêstiget feedokter Frank Kampen út Frjentsjer. "De feedokter lei my út dat in skiep in skûlliif (baarmoeder) links en rjochts ha kin", fertelt Witteveen. "Nei alle gedachten is it skiep noch in kear dutsen troch de raam en is der letter yn de oare baarmoeder noch in frucht ûntstean."

Yn België barde in soartgelyk foarfal yn 2012 yn Alken.