Stichting komt mei needgjalp: Sûnder nije bestjoersleden gjin betinking Slach by Warns

Omdat oerlis mei de Ried fan de Fryske Beweging, dêr't de Stichting by oansletten is, gjin nije bestjoersleden opsmiet, leit der no in needoprop. De ôfrûne twa jier wie der gjin betinking fanwegen de coronaregels. De Stifting Slach by Warns hat dy tiid brûkt om it monumint op te knappen.

Betinking 'wichtich en nedich'

Dykstra fynt it fan grut belang dat der dit jier yn septimber wol wer in Warnsbetinking is. "It is in tradysje dy't wurdearre wurdt en by knap waar samar in pear hûndert minsken lûkt." Dykstra fynt de betinking 'wichtich en nedich' om omtinken te freegjen foar de 'demokratyske rjochten fan de Fryske minderheid'.

De Stichting Slach by Warns is net de iennichste Fryske organisaasje dy't driuwend ferlet hat fan in nije foarsitter. Ek de Ried fan de Fryske Beweging is op syk nei in opfolger foar ôfgeand foarsitter Pier Bergsma.