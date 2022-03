Hearrenfean: is gemeente ferantwurdlik foar finansjeel wolwêzen fan topsport?

Jeugdsoarch

De jeugdsoarch is in tema dat yn alle gemeenten oan 'e oarder komt. Yn 2015 hat it Ryk de taken fan de jeugdsoarch by de gemeenten dellein. Allinnich jouwe gemeenten oan net genôch jild te hawwen om de taken fan it advisearjen en begelieden fan de jeugd nei de goede foarm fan jeugdhulp goed útfiere te kinnen.

Ek yn de gemeente Hearrenfean spilet dat probleem. It CDA jout dat bygelyks oan. Se wolle mei meardere gemeenten oplûke om mear jild te bemachtigjen foar gemeenten.

Troch it jildtekoart yn de jeugdsoarch stiet de gemeente no foar de kar om sels by te springen of besykje de goede soarch te leverjen binnen it budzjet fan de oerheid. En dat is no krekt wêr't de partijen it net oer iens binne.

De VVD is it meast útsprutsen tsjin mear útjaan as it budzjet. Sy sette yn op 'normaliseren' en 'demedicaliseren'. Sa kin op de kosten fan de jeugdsoarch besparre wurde. Dat hâldt yn dat de partij ynsette wol op it ferbetterjen fan 'it opfiedkundich klimaat' yn skoallen, wiken en húshâldingen, sadat problemen earder opmurken wurde.