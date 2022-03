Fries yn Lviv sjocht oarloch tichterby kommen: "De situaasje is gespannen"

Dêrom is de spanning der dus ek yn Lviv. Dat jildt ek foar Nammensma, dy't it leafst 'gewoan' oan it wurk is. "De rêstige dagen binne de minste dagen. Dan bist de hiele tiid it nijs oan it lêzen. Mar snein wie ik lekker oan it wurk."

En wurk is der wol. "It ministearje kaam mei de oprop om fuortendaliks jirpels klear te setten om yn te laden. De frachtweinen dy't se ferfiere moasten, wienen der ek al frij gau. Trije gigantysk dappere frachtweinsjauffeurs ha de jirpels oant flak foar Kiev brocht. Dêr wurdt it dan oerladen en giet it mei in konfoai de stêd yn. Sa'n reis is hiel spannend, ik ha in grut respekt foar dy minsken."