Grutte brân yn pleats yn Hylpen, skuorre ferlern gien

In skuorre is by de brân ferlern gien. De brânwacht hat it oangrinzjende wenhûs wol rêde kind, krekt as in twadde skuorre. Der wienen gjin minsken of bisten mear binnen, seit in wurdfierder fan de brânwacht.

Yn de fiere omkriten binne ferskate hurde knallen heard, omwenners ha it oer tsien. Dat wienen gasflessen. Der leinen ek sinnepanielen op it dak. Stikken dêrfan binne yn de greide terjochte kaam.

De brânwacht ferwachtet oant djip yn de nacht dwaande te wêzen mei it neidwêsten fan de brân.