Politike klimaat yn Smellingerlân ferhurdet, boargemaster ropt op: 'Doe aangifte'

Wol docht de boargemaster in oprop oan politisy. Sy moatte foaral oanjefte by de plysje dwaan as se soks meimeitsje. As der mear oanjeftes komme, sil der lanlik mear kapasiteit frijmakke wurde by de plysje en by it Iepenbier Ministearje. Dan sil dêr ekstra jild hinne moatte, sa seit Rijpstra.

Op strjitte wurdt it debat ek hurder en persoanliker. Koartlyn waard in CDA'er yn Drachten oanfallen, sa is te sjen yn in filmke. Der foelen wurden lykas 'landverrader'.