Organisaasje Tall Ships Races slút Russyske skippen út fan dielname

Fan ien Russysk skip wie it al rûn dat it komme soe: de Mir, Russysk foar frede. Mar ek de Sedov en Kruzenstern ha al faker by de Tall Ships Races west en der wie in mooglikheid dat ek dizze skippen wer by de fjouwer havens del komme soene. Dat is no fan de baan.

"It sil heus net sa wêze dat al dy jongelju op dy skippen achter de oarloch stean", seit Krol. "Mar it past net om dy skippen no út te nûgjen."