Fryske bedriuwen sette saaklike soargen oan 'e kant: "Gaat nu om de mensen"

Direkteur Rene Kremers fan Difco Iinternational út Ljouwert, dat produkten leveret oan de agraryske sektor, sit foaral yn oer syn stêf en klanten. Fan syn fertsjintwurdiger yn it plakje Tsjernihiv, noardlik fan de haadstêd Kiev, krige er moandei in filmke tastjoerd fan in oanfal op in boumerk flakby har yn de buert. "Ze zit al vijf dagen in de schuilkelder. Het is verschrikkelijk."

Minsken earst

Difco docht njonken Oekraïne ek saken yn Ruslân, Kazachstan en Oezbekistan. De gefolgen fan de oarloch yn Oekraïne kinne grut wêze, mar dêr makket Kremers him no noch net sa drok om.

"We hebben wel meer crises meegemaakt, maar hier vallen doden bij. En dan is de rest niet belangrijk. Het gaat nu eerst om de mensen. Daar kan ik wakker van liggen."

Opstân tsjin Poetin

Agrarysk ûndernimmer Sjoerd Galema komt krekt werom út Moskou. Hy hie yn gearwurking mei oaren in buorkerij yn Ruslân, mar dy is yn novimber ferkocht.

Galema wie ferline wike yn Ruslân om de lêste saken ôf te wikkeljen en hat doe mei ferskate Russen praat. "De minsken oant fyftich jier wolle in modern en iepen lân en sy wolle net hearre by de lytse klyk om Poetin hinne, dy't no de hiele wrâldfrede op it spul set."