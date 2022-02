Hieltyd mear wjirmitende fûgels op besite yn Frysk part fan de Waadsee

Dat fûgels lykas de reade skries hjir massaal op trochreis binne, komt dus omdat der nochal wat wjirmachtige soarten te finen binne op ús Waad. En dat komt trochdat it Waad hjir noch hieltyd opheget mei slyk en sân dêr't dy wjirmen yn sitte.

By boaiemûndersyk yn it Waad wurde benammen foar de Fryske kust grutte konsintraasjes wjirmachtige soarten fûn. Ek de berchein en de tsjirk profitearje dêrfan. It giet goed mei in soad einesoarten, ôfsjoen fan de wylde ein en de eider.

In soad soarten dy't yn arktyske gebieten briede en it Waad brûke om te oerwinterjen of troch hinne te lûken, stean noch hieltyd ûnder druk.