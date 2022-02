Alden meie wer yn basisskoalle komme: "Heel blij dat je elkaar weer kan zien"

Neffens Arjen de Jong binne heiten en memmen ûnmisber op in lytse skoalle lykas dy fan Kollumerpomp: "Wy hawwe de âlden hiel hurd nedich. Dat wurket twa kanten op. Alden moatte fan ús in byld krije hoe't it mei harren bern giet."

"Wy hawwe âlden ek nedich foar lytse aktiviteiten, dingen op it plein en de biblioteek. Alden kinnen fierders ek helpe by crea en by it lêzen. Dat kinne we sels net. It is moai dat heiten en memmen dat no wol wer dwaan kinne", seit De Jong.