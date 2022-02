Cambuurheld hat wer rjochte noas: "We zijn bezig met een goed masker"

Wêr't Cambuur foar it earst yn sân kompetysjewedstriden wer wûn, slagge dat sc Hearrenfean net. It ferlear foar de sânde kear op rige yn de earedivyzje. Dat is ek Schmidt net ûntgien. Hy begûn der syn karriêre. "Het ziet er niet goed uit", seit de op It Hearrenfean berne fuotballer.

"Fuotbal basearre op tafal"

Sportferslachjouwer Arjen de Boer makket him soargen, om't net by eltsenien it besef oanwêzich liket dat de degradaasjesône net fier fuort mear is. "As de alarmbellen no net ôfgeane, wit ik it ek net mear. It fuotbal is basearre op tafal. We hoopje dat it goed falt, mar it komt op de kop ferkeard."