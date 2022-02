Ferskate aksjes om minsken yn Oekraïne te helpen; "we wolle wat dwaan"

It is drok mei minsken dy't guod bringe nei in oprop op sosjale media. Soan Willem wennet yn Oekraïne. Sa is de famylje by de oarloch belutsen. Mem Karin regelet de ynsammeling. Se is ferrast troch de drokte.

Ferlet fan hâldber iten

"It is 'onvoorstelbaar'. Tweintich minuten nei de oprop stienen de earste auto's hjir al en ik ha eins net mear binnen west. Minsken wolle graach wat dwaan", seit Karin Nammensma. Soan Willem hie der spesjaal om frege. "Der is in list fan it ministearje fan Oekraïne mei wat se nedich ha."

It giet ûnder oare om iten yn blik en drûch, hâldber iten. "Ek klean en dekbêden is ferlet fan. Der is noch in aksje om kreampakketten yn te sammeljen. En we sykje ek om kleurboekjes en potleaden foar bern."