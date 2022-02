Harns: lytse mar autonome gemeente, noed oer sâltwinning by Winaam

Fersakkingen en skea

De sâltwinning hat al in soad krityk krigen. Ferskate rapporten en artikels wize út dat it ûndersyk nei de effekten fan de winning struktureel net goed dien is. Los fan de ynhâldlike kritiken hat de winning in soad fertriet en stress jûn oan bewenners. Fersakkingen en skea teisterje it gebiet rûnom Harns.

Yn Harns binne se dêrom ta in inisjatyf kaam: Pilot Harlingen. Dit is in gearwurking tusken gemeente, provinsje, sâltwinner Frisia, it Wetterskip en Bescherming Historisch Harlingen. It doel fan dizze gearwurking is om skea oan de histoaryske binnenstêd foar te kommen. Dêrom binne ûnder oare tiltmeters pleatst om de boaiembeweging goed yn byld te krijen.

Pilot Harns 'in lachertje'

Opfallend is dat yn it neistlizzende doarp Winaam dizze meters net pleatst binne. Nettsjinsteande dat it doarp meardere kearen oantrune hat om de pleatsing fan sokke meters.

Neffens Aukje Jongsma, fan Winamer Belang, hat de gemeente Harns de ôfrûne jierren nea wat dien mei alle kennis, mjittingen en rapporten dy't se de gemeente tastjoerden. "As Winaam binne wy finaal oan de kant set." It feit dat Harns no sa pronket mei de Pilot-groep, neamt se ek in 'lachertje'. "Harns leit bûten it prognoazegebiet, dus sy rinne folle minder risiko."

Yndertiid dat de fergunning oan de sâltwinner jûn waard, mocht de boaiem by Winaam mar maksimaal 7 sintimeter nei ûnderen gean. Dat is no, mei in delgong fan 35 sintimeter, 500 persint kear sa heech útfallen. Dy situaasje wolle se yn Harns foarkomme. Sa liket it dochs hast oft de gemeente mear soarch hat foar har haadplak as foar har bûtengebiet.