Soargen by sc Hearrenfean nei sânde ferlies; kommende wiken wurde krúsjaal

Syn ploech gie sneintejûn yn it eigen stadion ûnderút. It wie de sânde nederlaach op rige. "Als je zelf twee doelpunten weggeeft en ze zelf niet maakt, dan is dit wel terecht."

Yn de twadde helte spilen de Feansters better. "Dat was de beste fase van de wedstrijd. Daarvoor hadden we al grote kansen gecreëerd om op 1-0 te komen en die maken we niet en juist in die fase dat het lekker gaat, komen we achter. Dat maakt het extra zuur. In de mindere fase van Utrecht maken zij wel een doelpunt, door een fout van ons."

Noed

Hoe grut binne de soargen by de trainer? "We staan gelukkig nog op een positie dat we het zelf kunnen beslissen. Dat is fijn. De komende weken hebben we tegenstanders waarvan we wel moeten winnen. Dat worden een paar interessante weken." Miskien sels wol krúsjale wiken? "Het seizoen is nog lang, maar hopelijk gaat het niet te lang voelen."