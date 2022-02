Sjippe fan kowemolke en pallets fan snoeihout foar takomst melkfeehâlderijen

Sprieding fan risiko's

Studint Auke Jan Zoodsma tinkt ek dat boeren net mear allinnich fan de molke ôfhinklik wêze moatte en dat sprieding fan de risiko's en ynkomsten needsaaklik is. Al binne boeren dêr ek wol ûnwis oer. "Duorsum roppe we faak, mar hoelang hâlde je dat fol en is it fol te hâlden. Dat binne fraachstikken wêr boeren ûnwis oer binne", seit Auke Jan.

Hy hat it idee om fan snoeihout fan beammen op it boerehiem pallethoutbrokjes te meitsjen. It hout wurdt seage en nei it drûgjen fan de takken kinne se fersnippere wurde. Op it stuit wurdt dêr troch boeren noch net in soad mei dien, seit Auke Jan. It is in duorsume manier om guod dat al op it bedriuw is te ferwurkjen en ekstra ynkomsten út te heljen.



Neffens him moat de molke op nûmer ien bliuwe, mar: "Jild groeit net oan de beammen, mar it hout dus wol en as we dat brûke kinne en der echt úthelje kinne dan is dat moai". Hy hopet dat syn idee in bytsje effekt ha sil.

Oars nei de takomst sjen

De ideeën fan de studinten binne net rjochte op skaalfergrutting, om't se oars nei de takomst sjen wolle. Al moatte de boeren en boargers wol tichteby mekoar komme. Neffens Auke Jan wol de konsumint duorsum, vegan en dierfreonlik, mar komme de konsuminten net yn de melkfeehâlderijen om sels te sjen dat de kij dêr in goed plak ha. Foar de takomst fan melkfeehâlderijen moat dat grutte gat tichter makke wurde.